Мерц: Китай может обогнать США по военной мощи в ближайшем будущем

В дипмиссии КНР в Вашингтоне в ответ на это подчеркнули, что «несправедливо и нерезонно просить Китай на текущем этапе присоединиться к переговорам о ядерном разоружении». В посольстве отметили, что позиция Пекина по трехсторонним переговорам с США и Россией остается неизменной, а ядерный потенциал Китая «никоим образом не находится на том же уровне, что у США».