Мерц: Китай может обогнать США по военной мощи в ближайшем будущем

Ведомости

Китай обгонит США по показателю военной мощи в ближайшем будущем, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. Мировое лидерство Вашингтона может быть утеряно, сказал он.

«Основу для этого Китай закладывал много лет со стратегическим терпением», – отметил Мерц (цитата по ТАСС). Он заявил, что лидерство США «в любом случае оспаривается», если еще не потеряно.

5 февраля завершил свое действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа считает невозможным «подлинный контроль над вооружениями в XXI в. без учета Китая». При этом он охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий.

В дипмиссии КНР в Вашингтоне в ответ на это подчеркнули, что «несправедливо и нерезонно просить Китай на текущем этапе присоединиться к переговорам о ядерном разоружении». В посольстве отметили, что позиция Пекина по трехсторонним переговорам с США и Россией остается неизменной, а ядерный потенциал Китая «никоим образом не находится на том же уровне, что у США».

