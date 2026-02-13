Ван И: Пекин дорожит дружбой между Китаем и Украиной
Пекин дорожит традиционной дружбой между Китаем и Украиной, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Его цитирует Xinhua.
Ван И отметил, что несмотря на международную ситуацию, Китай продолжил сохранять свой статус крупнейшего торгового партнера Украины и источника импорта. Китайско-украинские отношения должны поддерживать стабильное и здоровое развитие, подчеркнул он. Сибига согласился с его заявлениями.
Кроме того, по словам министра, Пекин готов оказать Киеву новую гуманитарную помощь. Ван И заявил, что недавний интенсивный прогресс в переговорах внушает оптимизм. Позиция Китая по вопросу конфликта Украины с Россией остается неизменной.
«Мы готовы поддерживать связь с Украиной и сотрудничать с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в достижении скорейшего разрешения кризиса», – заключил глава МИД Китая.
13 ноября 2025 г. официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта. Кроме того, Китай строго контролирует товары двойного назначения.