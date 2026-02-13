Мерц: основанного на правилах международного порядка больше нет
Международного порядка, основанного на правилах, больше нет. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я боюсь, что нам необходимо выразиться еще яснее: этого порядка, каким бы он ни был несовершенным и в лучшие годы, больше нет», – сказал он (цитата по ТАСС). Мерц отметил, что мир вступил в фазу открытых конфликтов и войн, которые «изменяют наш мир радикальнее, чем мы считали многие годы».
В июне 2025 г. на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай и Россия оформляют новый миропорядок. «Новый миропорядок возникает естественным образом – это как восход солнца, от него никуда не деться», – заключил президент.
В ходе того же мероприятия Путин заявил, что Россия стремится к сбалансированному развитию мира и формированию справедливого многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва также стремится к тому, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран.