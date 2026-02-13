Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио встретится с Зеленским 14 февраля в Мюнхене

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля. Об этом сообщила журналистка Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Она написала об этом в соцсети Х.

По ее информации, переговоры состоятся в 17:00 по мюнхенскому времени (19:00 мск). Другие подробности предстоящей встречи пока не приводятся.

13 февраля Financial Times писала, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности из-за загруженного графика. При этом Рубио провел отдельные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в ходе которых обсуждались ситуация на Украине, переговоры с Россией и дальнейшая поддержка Киева, включая военную помощь. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте