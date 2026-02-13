Рубио встретится с Зеленским 14 февраля в Мюнхене
Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля. Об этом сообщила журналистка Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Она написала об этом в соцсети Х.
По ее информации, переговоры состоятся в 17:00 по мюнхенскому времени (19:00 мск). Другие подробности предстоящей встречи пока не приводятся.
13 февраля Financial Times писала, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности из-за загруженного графика. При этом Рубио провел отдельные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в ходе которых обсуждались ситуация на Украине, переговоры с Россией и дальнейшая поддержка Киева, включая военную помощь.