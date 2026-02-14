Президент Финляндии и глава ВТО обменялись колкостями из-за размера страны

Как полагает автор статьи, президента могли задеть слова главы ВТО о том, что Финляндия относится к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой». В материале уточняется, что в дипломатии термин «средняя держава» вовсе не унизителен: так называют страны, которые, не будучи сверхдержавами, обладают весомым влиянием на международной арене.