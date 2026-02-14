Газета
Главная / Политика /

Президент Финляндии и глава ВТО обменялись колкостями из-за размера страны

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб вступил в словесную перепалку с главой ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой на Мюнхенской конференции. Об этом пишет финская Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел после того, как директор ВТО назвала Финляндию «небольшой страной», которая не является глобальной силой. Стуббу это не понравилось, и он парировал: «Да, я такой, со всеми своими 190 см» (цитата по «РИА Новости»).

Как полагает автор статьи, президента могли задеть слова главы ВТО о том, что Финляндия относится к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой». В материале уточняется, что в дипломатии термин «средняя держава» вовсе не унизителен: так называют страны, которые, не будучи сверхдержавами, обладают весомым влиянием на международной арене.

В декабре 2025 г. премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Financial Times призвал страны Европы увеличить финансирование обороны прифронтовых государств. Как отметил премьер-министр, после окончания конфликта на Украине Россия продолжит оказывать существенное политическое влияние и, вероятно, сконцентрирует военный потенциал вблизи финляндской границы и в Балтийском регионе.

