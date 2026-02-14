Рютте анонсировал поставки оружия США Украине на $15 млрд
Соединенные Штаты подтвердили готовность предоставить Киеву вооружения на сумму $12 –15 млрд в 2026 г. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по Украине. По словам Рютте, речь идет о поставках критически важных систем, которые в подобных объемах способны обеспечить только США.
«Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от $12 млрд до $15 млрд, и только США способны поставлять их в таких масштабах», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Рютте выразил уверенность, что финансирование поставок американского оружия для Украины в рамках программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) будет продолжено в соответствии с планом. Глава альянса не уточнил, какие страны он ожидает увидеть в качестве доноров PURL.