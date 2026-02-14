Газета
ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Удар был также нанесен по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.

В течение суток средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 118 дронов противника.

Общие потери украинских формирований на всех направлениях за сутки составили около 1200 военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны, этой ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами. Больше всего дронов (13) уничтожили над Крымом.

