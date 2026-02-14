ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Удар был также нанесен по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.