ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Удар был также нанесен по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.
В течение суток средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 118 дронов противника.
Общие потери украинских формирований на всех направлениях за сутки составили около 1200 военнослужащих.
Как сообщили в Минобороны, этой ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами. Больше всего дронов (13) уничтожили над Крымом.