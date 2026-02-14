Газета
Ночью ПВО сбила 20 беспилотников над семью регионами

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над Крымом (13), еще два – над Орловской областью. По одному беспилотнику ликвидировали над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал утром губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Накануне с 20:00 до 23:00 мск были сбиты 13 беспилотников над Россией. Из них шесть были уничтожены над территорией Брянской области, тогда также обошлось без пострадавших.

