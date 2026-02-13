Минобороны сообщило об уничтожении 13 БПЛА над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 13 февраля с 20:00 до 23:00 мск были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Шесть БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по три – над Республикой Крым и над акваторией Черного моря, еще один – над Курской областью.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате удара вооруженных сил Украины по Белгороду погибли два человека, еще несколько получили ранения.
За ночь 13 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников.