В результате удара ВСУ по Белгороду погибли два человека

12 февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на инфраструктуру Белгородской области, оценив ее последствия по итогам рабочей поездки в регион. По его словам, серьезные повреждения получила энергосистема региона, что затронуло около 78 000 жителей Белгорода.