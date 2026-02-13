В результате удара ВСУ по Белгороду погибли два человека
В результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Трое получили ранения.
Двое мужчин скончались в результате удара по инфраструктурному объекту. Раненым же оказывают медицинскую помощь, один – в тяжелом состоянии.
Гладков также рассказал, что в результате обстрела серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Повреждены также три многоквартирных дома и припаркованные автомобили.
Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий, заключил губернатор.
12 февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на инфраструктуру Белгородской области, оценив ее последствия по итогам рабочей поездки в регион. По его словам, серьезные повреждения получила энергосистема региона, что затронуло около 78 000 жителей Белгорода.
11 февраля Гладков сообщал, что при атаках со стороны ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе ребенок.