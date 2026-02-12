Газета
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

Ведомости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на инфраструктуру Белгородской области, оценив ее последствия по итогам рабочей поездки в регион. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, серьезные повреждения получила энергосистема региона, что затронуло около 78 000 жителей Белгорода. Сейчас власти и коммунальщики делают все возможное для оперативной ликвидации последствий.

«Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», – написал Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил, что осмотрел ряд объектов, поврежденных в результате ракетных ударов, и отметил, что уже «наметили планы по устранению последствий».

12 февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщал о масштабных отключениях электроэнергии после атак ВСУ. Без света остались более 220 000 абонентов, электроснабжение было нарушено в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

8 февраля власти региона анонсировали временное переселение части жителей Белгорода в другие регионы. На такие меры пошли после ракетного обстрела города 7 февраля, после которого объекты энергетической инфраструктуры оказались повреждены.

