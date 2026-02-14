В Финляндии хотят пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
«Министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, совершенные в Финляндии гражданами стран из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны», – объяснил Хакканен.
По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости и в том числе сделок со сроком давности 20 лет. Министр считает, что такие меры позволят обеспечить национальную безопасность. Он также назвал слишком наивным подход к контролю над недвижимостью в Финляндии в последние 20 лет.
27 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но «время для начала диалога еще не пришло». Он выразил мнение, что текущая ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент европейские страны должны начать разговор с Москвой. По мнению Орпо, сейчас мяч на стороне Путина.