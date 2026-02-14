Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Финляндии хотят пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Ведомости

Власти Финляндии изучают вопрос вмешательства в уже совершенные россиянами сделки с недвижимостью на территории страны. Об этом заявил министр обороны Антти Хакканен, его слова передает «Интерфакс».

«Министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, совершенные в Финляндии гражданами стран из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны», – объяснил Хакканен.

По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости и в том числе сделок со сроком давности 20 лет. Министр считает, что такие меры позволят обеспечить национальную безопасность. Он также назвал слишком наивным подход к контролю над недвижимостью в Финляндии в последние 20 лет.

27 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но «время для начала диалога еще не пришло». Он выразил мнение, что текущая ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент европейские страны должны начать разговор с Москвой. По мнению Орпо, сейчас мяч на стороне Путина.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь