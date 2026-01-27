Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Финляндии допустил переговоры с Путиным «однажды»

Премьер Финляндии заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным
Ведомости

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но «время для начала диалога еще не пришло». Он заявил об этом в интервью Iltalehti.

При этом, по его мнению, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент европейские страны должны начать разговор с Москвой.

«Но как и когда начнется этот разговор, должно быть скоординировано между европейскими странами. С точки зрения Финляндии, Россия – наш пограничный сосед, и, конечно, если этот конфликт можно закончить, то однажды диалог должен начаться, но сейчас не время», – сказал он.

Орпо считает, что в настоящее время мяч на стороне Путина.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его разговор с Путиным может состояться в ближайшие недели.

В июне 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассуждая в интервью Süddeutsche Zeitung о возможности телефонного разговора с Путиным, заявил, что контакты европейских лидеров с Москвой в последнее время якобы заканчивались ударами российских войск по Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её