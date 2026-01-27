Премьер Финляндии допустил переговоры с Путиным «однажды»Премьер Финляндии заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но «время для начала диалога еще не пришло». Он заявил об этом в интервью Iltalehti.
При этом, по его мнению, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент европейские страны должны начать разговор с Москвой.
«Но как и когда начнется этот разговор, должно быть скоординировано между европейскими странами. С точки зрения Финляндии, Россия – наш пограничный сосед, и, конечно, если этот конфликт можно закончить, то однажды диалог должен начаться, но сейчас не время», – сказал он.
Орпо считает, что в настоящее время мяч на стороне Путина.
7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его разговор с Путиным может состояться в ближайшие недели.
В июне 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассуждая в интервью Süddeutsche Zeitung о возможности телефонного разговора с Путиным, заявил, что контакты европейских лидеров с Москвой в последнее время якобы заканчивались ударами российских войск по Украине.