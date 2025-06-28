Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным

Канцлеру напомнили, что его предшественник Олаф Шольц «время от времени» разговаривал с Путиным по телефону. На вопрос о том, планирует ли он сделать то же самое, Мерц предположил, что такие контакты могут привести к эскалации конфликта. В частности, по его словам, визит премьер-министра Венгрии в Москву якобы «был встречен массированными российскими бомбардировками Киева».