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Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным

Ведомости

Контакты европейских лидеров с Москвой в последнее время заканчивались ударами российских войск по Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассуждая в интервью Süddeutsche Zeitung о возможности телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Канцлеру напомнили, что его предшественник Олаф Шольц «время от времени» разговаривал с Путиным по телефону. На вопрос о том, планирует ли он сделать то же самое, Мерц предположил, что такие контакты могут привести к эскалации конфликта. В частности, по его словам, визит премьер-министра Венгрии в Москву якобы «был встречен массированными российскими бомбардировками Киева».

Мерц в мае заявил о готовности провести переговоры с президентом России. При этом он подчеркнул, что сделает это в координации со всеми европейскими партнерами. Шольц созвонился с Путиным впервые после начала боевых действий в ноябре 2024 г. Разговор состоялся по инициативе Берлина.

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