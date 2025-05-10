Новый канцлер Германии готов провести телефонный разговор с Путиным

«Если появится возможность, я это сделаю [проведу телефонный разговор]. Но я также сделаю это в координации со всеми европейскими партнерами. Мы здесь говорим одним голосом. И я также сделаю это – если до этого дойдет – в координации с американским президентом», – сказал он.