Новый канцлер Германии готов провести телефонный разговор с Путиным
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Мерц заявил в интервью телекомпании ZDF.
«Если появится возможность, я это сделаю [проведу телефонный разговор]. Но я также сделаю это в координации со всеми европейскими партнерами. Мы здесь говорим одним голосом. И я также сделаю это – если до этого дойдет – в координации с американским президентом», – сказал он.
Мерц добавил, что в случае если инициатива по объявлению 30-дневного перемирия между РФ и Украиной со следующей недели провалится, то европейские страны продолжат поддерживать Украину «не только политически и финансово, но и в военном отношении». После этого последует новый пакет санкций против России.
10 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Это является совместной инициативой Украины, Франции, Великобритании, Польши и ФРГ. Министр добавил, что в случае если на инициативу согласится Москва и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».
Прошлый канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с Путиным впервые после начала боевых действий в ноябре 2024 г. Разговор состоялся по инициативе Берлина. Шольц говорил, что разговор с Путиным был ответственным и необходимым шагом.