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Новый канцлер Германии готов провести телефонный разговор с Путиным

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Мерц заявил в интервью телекомпании ZDF.

«Если появится возможность, я это сделаю [проведу телефонный разговор]. Но я также сделаю это в координации со всеми европейскими партнерами. Мы здесь говорим одним голосом. И я также сделаю это – если до этого дойдет – в координации с американским президентом», – сказал он.

Мерц добавил, что в случае если инициатива по объявлению 30-дневного перемирия между РФ и Украиной со следующей недели провалится, то европейские страны продолжат поддерживать Украину «не только политически и финансово, но и в военном отношении». После этого последует новый пакет санкций против России.

10 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Это является совместной инициативой Украины, Франции, Великобритании, Польши и ФРГ. Министр добавил, что в случае если на инициативу согласится Москва и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».

Прошлый канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с Путиным впервые после начала боевых действий в ноябре 2024 г. Разговор состоялся по инициативе Берлина. Шольц говорил, что разговор с Путиным был ответственным и необходимым шагом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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