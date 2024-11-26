Шольц: разговор с Путиным был ответственным и необходимым шагом
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об ответственности и необходимости разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слова лидера ФРГ приводит ZDF.
«Это было ответственно и необходимо сделать. <…> Я разговаривал с ним по телефону снова и снова до конца 2022 г., и это никогда не были приятные разговоры. Опять же, на этот раз это был не очень приятный разговор. Но чтобы услышать это, тоже нужно поговорить», – сказал Шольц.
Канцлер Германии отметил, что в ходе разговора «все аргументы были повторены еще раз».
15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.