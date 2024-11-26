Шольц: разговор с Путиным был ответственным и необходимым шагом

«Это было ответственно и необходимо сделать. <…> Я разговаривал с ним по телефону снова и снова до конца 2022 г., и это никогда не были приятные разговоры. Опять же, на этот раз это был не очень приятный разговор. Но чтобы услышать это, тоже нужно поговорить», – сказал Шольц.