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Шольц: разговор с Путиным был ответственным и необходимым шагом

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об ответственности и необходимости разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слова лидера ФРГ приводит ZDF.

«Это было ответственно и необходимо сделать. <…> Я разговаривал с ним по телефону снова и снова до конца 2022 г., и это никогда не были приятные разговоры. Опять же, на этот раз это был не очень приятный разговор. Но чтобы услышать это, тоже нужно поговорить», – сказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что в ходе разговора «все аргументы были повторены еще раз».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.

17 ноября Шольц сообщил, что намерен провести еще один телефонный разговор с Путиным. 18 ноября «Ведомости» писали, что немецкая оппозиция раскритиковала Шольца за его телефонный разговор с российским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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