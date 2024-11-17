Шольц анонсировал новый разговор с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении провести еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом канцлер заявил в Рио-де-Жанейро, где состоится саммит G20.
«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что разговор был весьма откровенным. Песков говорил, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но отметил, что инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.