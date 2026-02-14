Стармер заявил о планах Великобритании направить военные корабли в Арктику

Кроме того, Стармер напомнил о расширении сотрудничества Лондона с Парижем в ядерной сфере. Он отметил, что в течение десятилетий Великобритания была «единственной ядерной державой в Европе, которая использовала свои средства сдерживания для защиты всех членов НАТО».