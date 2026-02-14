Стармер заявил о планах Великобритании направить военные корабли в Арктику
Великобритания в 2026 г. направит авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Sky News.
По словам председателя британского кабмина, группу возглавит авианосец «Принц Уэльский». Он будет также взаимодействовать «с США, Канадой и другими союзниками по НАТО», добавил Стармер. Премьер назвал такие действия «мощной демонстрацией <...> приверженности евроатлантической безопасности».
Кроме того, Стармер напомнил о расширении сотрудничества Лондона с Парижем в ядерной сфере. Он отметил, что в течение десятилетий Великобритания была «единственной ядерной державой в Европе, которая использовала свои средства сдерживания для защиты всех членов НАТО».
11 февраля Reuters писал, что НАТО запустило миссию «Арктический страж», которая направлена на укрепление присутствия в Арктике в рамках усилий по снижению острой напряженности внутри альянса, вызванной стремлением президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Агентство отмечало, что операция предполагает координацию военного присутствия альянса в регионе, в том числе учения, такие как датские Arctic Endurance.