Reuters: НАТО начало миссию «Арктический страж» в Гренландии
НАТО запустило миссию «Арктический страж», направленную на укрепление присутствия в Арктике в рамках усилий по снижению острой напряженности внутри альянса, вызванной стремлением президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
По данным агентства, предполагается, что в рамках миссии будет происходить координация военного присутствия союзников по НАТО в регионе, в том числе учения, такие как датские Arctic Endurance. В заявлениях альянс не определил количество войск, которые будут размещены на острове, а также не уточнил, какие типы военных средств будут задействованы в миссии.
Вместе с этим генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что усилия различных членов альянса будут объединены под единым командованием, поскольку «Россия и Китай проявят больший интерес к Арктике».
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая армия примет участие в первом этапе миссии, используя четыре истребителя Eurofighter с возможностью дозаправки в воздухе.
В 2026 г. Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию. Основанием для аннексии американский лидер назвал предполагаемую угрозу «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договориться с НАТО по вопросу острова.
1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Глава Белого дома сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей.