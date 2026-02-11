Reuters: НАТО начало миссию «Арктический страж» в Гренландии

По данным агентства, предполагается, что в рамках миссии будет происходить координация военного присутствия союзников по НАТО в регионе, в том числе учения, такие как датские Arctic Endurance. В заявлениях альянс не определил количество войск, которые будут размещены на острове, а также не уточнил, какие типы военных средств будут задействованы в миссии.