Орбан: этот век может стать веком унижения стран Европы
Текущий век может быть веком унижения Европы, так как страны продолжают вести политику, убивающую их экономику. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с традиционной речью о политических итогах 2025 г.
«Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать <...>. Причина – высокие энергетические затраты и продолжающееся чрезмерное идеологическое регулирование, которое убивает экономику», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орбан отметил, что сейчас впервые с момента изобретения парового двигателя Европа будет выступать в роли не формирующей силы, а «жертвы глобальной экономической трансформации».
22 января венгерский премьер подчеркивал, что Европа также стала главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта. По его словам, если бы европейцы не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского и украинцев продолжить конфликт и выиграть на поле боя, то государства региона не конфликтовали бы. Орбан считает, что ситуацию осложняет наличие двух подходов к урегулированию.