Орбан: этот век может стать веком унижения стран Европы

22 января венгерский премьер подчеркивал, что Европа также стала главным препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта. По его словам, если бы европейцы не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского и украинцев продолжить конфликт и выиграть на поле боя, то государства региона не конфликтовали бы. Орбан считает, что ситуацию осложняет наличие двух подходов к урегулированию.