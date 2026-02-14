Украинская делегация посетила границу Польши и Калининградской области

23 декабря 2025 г. руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова рассказала, что были приняты дополнительные меры для оптимизации работы таможенного поста МАПП Мамоново-2 на российско-польской границе. Это произошло на фоне роста транспортного потока в рождественские и новогодние праздники. По данным ведомства, если ранее через пункты пропуска на российско-польской и российско-литовской границах в Калининградскую область в сутки въезжало около 300 автомобилей из стран ЕС, то в последние дни этот показатель вырос до более чем 500.