Главная / Политика /

Украинская делегация посетила границу Польши и Калининградской области

Ведомости

Делегация Украины посетила территорию Польши на границе с Калининградской областью, сообщили в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) представители Варминско-Мазурского пограничного отряда Польши.

«В Варминско-Мазурском отделении пограничной службы находилась делегация пограничной службы Украины», – говорится в публикации. Со стороны Польши делегацию встретил генерал Даниэль Войташкевич.

По данным пограничного отряда, украинским делегатам продемонстрировали оборудование и снаряжение пограничников. Украинская сторона ознакомилась с инфраструктурой и задачами, которые выполняют сотрудники в Польше.

23 декабря 2025 г. руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова рассказала, что были приняты дополнительные меры для оптимизации работы таможенного поста МАПП Мамоново-2 на российско-польской границе. Это произошло на фоне роста транспортного потока в рождественские и новогодние праздники. По данным ведомства, если ранее через пункты пропуска на российско-польской и российско-литовской границах в Калининградскую область в сутки въезжало около 300 автомобилей из стран ЕС, то в последние дни этот показатель вырос до более чем 500.

