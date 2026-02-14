Орбан посоветовал странам ЕС бояться не соседей на Востоке, а лидеров в Брюсселе

Председатель венгерского кабмина напомнил, что предыдущая американская администрация под руководством экс-президента Джо Байдена тоже вмешивалась во внутренние дела Венгрии, как сейчас это делают власти ЕС. Орбан подчеркнул, что ситуация изменилась после победы Дональда Трампа на выборах лидера страны. «После его возвращения на этот пост мы договорились, что венгры снова будут ходить по главной улице истории, а их противники – по грязной боковой улочке», – добавил Орбан.