Орбан посоветовал странам ЕС бояться не соседей на Востоке, а лидеров в Брюсселе
Странам Евросоюза (ЕС) следует бояться лидеров объединения в Брюсселе, а не соседних государств на Востоке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с традиционной речью о политических итогах 2025 г.
«Тот, кто любит свободу, должен бояться Брюсселя, а не стран Востока, и с тревогой смотреть на Брюссель», – сказал он (цитата по ТАСС). По мнению Орбана, Брюссель стал «реальным источником опасности», так как намерен подчинить себе правительства суверенных государств.
Председатель венгерского кабмина напомнил, что предыдущая американская администрация под руководством экс-президента Джо Байдена тоже вмешивалась во внутренние дела Венгрии, как сейчас это делают власти ЕС. Орбан подчеркнул, что ситуация изменилась после победы Дональда Трампа на выборах лидера страны. «После его возвращения на этот пост мы договорились, что венгры снова будут ходить по главной улице истории, а их противники – по грязной боковой улочке», – добавил Орбан.
14 февраля премьер-министр страны также подчеркнул, что XXI в. может стать веком унижения Европы. По его мнению, это может произойти из-за политики государств ЕС, которая убивает их экономику. Орбан отметил, что сейчас впервые с момента изобретения парового двигателя Европа будет выступать в роли не формирующей силы, а «жертвы глобальной экономической трансформации».