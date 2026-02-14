Посол РФ: среди жителей Финляндии немало сторонников хороших отношений с Москвой

14 февраля министр обороны Финляндии Антти Хакканен рассказал, что власти государства изучают вопрос вмешательства в уже совершенные россиянами сделки с недвижимостью на территории страны. По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости, в том числе в рамках сделок со сроком давности 20 лет. Министр выразил мнение, что такие меры позволят обеспечить национальную безопасность.