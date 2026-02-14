Посол РФ: среди жителей Финляндии немало сторонников хороших отношений с Москвой
В Финляндии достаточное количество людей, которые поддерживают развитие нормальных отношений с Россией, но они боятся высказывать свое мнение, учитывая методы борьбы с «инакомыслящими» в стране. Об этом «РИА Новости» заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
«Мы знаем, что в Финляндии по-прежнему достаточно много людей (это и простые граждане, и политики, и представители научной и культурной общественности, деловых кругов), которые убеждены, что развитие нормальных соседских отношений с Россией отвечает национальным интересам их страны», – сказал дипломат.
По словам Кузнецова, страх этих людей обусловлен тем, что любое альтернативное официальной позиции властей Финляндии мнение подается почти в виде «государственной измены». Посол объяснил, что политики теряют партийные билеты, ученые – профессорские звания, бизнесмены банкротятся после подобных инцидентов в стране.
14 февраля министр обороны Финляндии Антти Хакканен рассказал, что власти государства изучают вопрос вмешательства в уже совершенные россиянами сделки с недвижимостью на территории страны. По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости, в том числе в рамках сделок со сроком давности 20 лет. Министр выразил мнение, что такие меры позволят обеспечить национальную безопасность.