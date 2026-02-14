Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте заявил о необходимости поставлять Киеву только рекомендованное НАТО оружие

Ведомости

Страны Запада должны поставлять на Украину оружие, только рекомендованное НАТО, и не отправлять «ненужные вооружения», которые хорошо выглядят на фото в СМИ, заявил генсек альянса Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе совместно с украинцами составил список вооружений, которые им нужны. Не надо поставлять на двусторонней основе оружие, которое не входит в этот список, как бы красиво это ни выглядело на фотографиях в СМИ», – сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Рютте, НАТО определенно понимает, что нужно Киеву в первую очередь.

12 февраля генсек альянса подчеркнул, что финансирование поставок оружия из США на Украину в рамках программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) будет продолжаться согласно плану. Тогда Рютте не уточнил, какие страны он ожидает увидеть в качестве доноров PURL. «Мы сделаем все возможное, чтобы деньги были доступны», – заверил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь