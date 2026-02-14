Рютте заявил о необходимости поставлять Киеву только рекомендованное НАТО оружие
Страны Запада должны поставлять на Украину оружие, только рекомендованное НАТО, и не отправлять «ненужные вооружения», которые хорошо выглядят на фото в СМИ, заявил генсек альянса Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе совместно с украинцами составил список вооружений, которые им нужны. Не надо поставлять на двусторонней основе оружие, которое не входит в этот список, как бы красиво это ни выглядело на фотографиях в СМИ», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Рютте, НАТО определенно понимает, что нужно Киеву в первую очередь.
12 февраля генсек альянса подчеркнул, что финансирование поставок оружия из США на Украину в рамках программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) будет продолжаться согласно плану. Тогда Рютте не уточнил, какие страны он ожидает увидеть в качестве доноров PURL. «Мы сделаем все возможное, чтобы деньги были доступны», – заверил он.