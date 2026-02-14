Уголовное дело против католикоса Гарегина II возбудили в Армении
Прокуратура Армении начала преследование католикоса всех армян Гарегина II, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в соцсети Facebook
«Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное преследование в отношении католикоса всех армян по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном», – написал он.
По словам Зограбяна, выезд святейшего патриарха из Армении находился под запретом, что было попыткой срыва епископского собора в Австрии. Адвокат посчитал такие действия исторически позорным шагом со стороны руководства Армении.
22 октября 2025 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и он захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ). Премьер подчеркнул, что брат католикоса архиепископ Езрас, который является главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ – «агент КГБ», а сам католикос должен «объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».