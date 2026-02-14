Уголовное дело против католикоса Гарегина II возбудили в Армении

22 октября 2025 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и он захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ). Премьер подчеркнул, что брат католикоса архиепископ Езрас, который является главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ – «агент КГБ», а сам католикос должен «объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».