Главная / Политика /

Зеленский сообщил об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что одна из производственных линий по выпуску ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара, нанесенного некоторое время назад. Он уточнил, что таких линий было немного, пишут «РИА Новости».

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, удалось ли Украине развернуть массовое производство этих ракет, как планировалось ранее. В августе прошлого года Зеленский утверждал, что серийный выпуск «Фламинго» с заявленной дальностью до 3000 км ожидается к началу 2026 г.

31 октября 2025 г. Минобороны России сообщало, что в период с 25 по 31 октября Вооруженные силы РФ нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе были поражены цеха сборки украинских крылатых ракет «Фламинго».

