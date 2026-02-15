Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: организованный Западом переворот на Украине нельзя забывать

Ведомости

Госпереворот на Украине был организован руками Запада, и об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». По его оценке, новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 г., после событий того времени поменялось все.

Представитель Кремля заявил, что страны Запада организовали государственный силовой переворот на Украине с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии. По словам Пескова, все они принимали участие в организации этого переворота, и мы должны это помнить, так как события в Европе, в Восточной Европе, на Украине кардинально изменили ситуацию.

Выступая на заседании совета глав стран ШОС 1 сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что кризис на Украине вызван не «нападением России», а госпереворотом в Киеве, спровоцированным Западом. Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые им и президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, помогут открыть дорогу к миру.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте