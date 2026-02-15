Песков: организованный Западом переворот на Украине нельзя забывать
Госпереворот на Украине был организован руками Запада, и об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». По его оценке, новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 г., после событий того времени поменялось все.
Представитель Кремля заявил, что страны Запада организовали государственный силовой переворот на Украине с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии. По словам Пескова, все они принимали участие в организации этого переворота, и мы должны это помнить, так как события в Европе, в Восточной Европе, на Украине кардинально изменили ситуацию.
Выступая на заседании совета глав стран ШОС 1 сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что кризис на Украине вызван не «нападением России», а госпереворотом в Киеве, спровоцированным Западом. Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые им и президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, помогут открыть дорогу к миру.