Песков: организованный Западом переворот на Украине нельзя забывать

Госпереворот на Украине был организован руками Запада, и об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». По его оценке, новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 г., после событий того времени поменялось все.