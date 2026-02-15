Средства ПВО ликвидировали 102 беспилотника над Россией

На фоне попыток атак Росавиация предупредила, что аэропорт Москвы «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами после введения временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там допустили возможные корректировки в расписании полетов.