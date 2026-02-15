Средства ПВО ликвидировали 102 беспилотника над Россией
Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) с 09:00 до 13:00 мск ликвидировали 102 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
Военнослужащие отразили атаки над Московским регионом, Брянской, Калужской и Тульской областями.
15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении трех украинских дронов, которые летели в сторону столицы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
На фоне попыток атак Росавиация предупредила, что аэропорт Москвы «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами после введения временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там допустили возможные корректировки в расписании полетов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале писал, что средства ПВО нейтрализовали семь БПЛА над территориями Дзержинского, Козельского муниципальных округов и над Калугой. Обошлось без пострадавших.
Обломки дрона, подавленного над Козельским муниципальным округом, незначительно повредили кровлю и остекление центральной межрайонной больницы Козельска. Кроме того, повреждены два автомобиля. Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациентов пострадавшего корпуса переведут в другую больницу.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о ликвидации в регионе двух беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.