Средства ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

Средства ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛАЭкстренные службы работают на месте падения обломков
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировала два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Позднее Собянин заявил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
15 февраля Минобороны писало, что утром дежурные средства ПВО нейтрализовали 88 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Военные отразили атаки в небе над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Адыгеей, Краснодарским и Ставропольским краями, в акваториях Черного и Азовского морей.
На фоне попыток ударов Росавиация объявила, что аэропорт Москвы «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.