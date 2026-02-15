Средства ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

На фоне попыток ударов Росавиация объявила, что аэропорт Москвы «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.