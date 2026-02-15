Посол РФ: россиянам могут запретить покупать жилье в Финляндии

Речь идет о возможном пересмотре сделок со всеми типами недвижимости, включая те, что были заключены до 20 лет назад. Такие меры, по словам Хакканена, необходимы для обеспечения национальной безопасности. При этом он охарактеризовал подход Финляндии к контролю над недвижимостью в последние два десятилетия как чрезмерно наивный.