Посол РФ: россиянам могут запретить покупать жилье в Финляндии

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов допустил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

Как передает «Интерфакс», в Финляндии изучают возможность пересмотра уже совершенных россиянами сделок с недвижимостью. Об этом заявил министр обороны Антти Хакканен.

Речь идет о возможном пересмотре сделок со всеми типами недвижимости, включая те, что были заключены до 20 лет назад. Такие меры, по словам Хакканена, необходимы для обеспечения национальной безопасности. При этом он охарактеризовал подход Финляндии к контролю над недвижимостью в последние два десятилетия как чрезмерно наивный.

