Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 12

Кроме того, с 11:36 мск аэропорт «Внуково» принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне действия временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. В Росавиации предупреждали о вероятных корректировках в расписании полетов.