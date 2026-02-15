Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 12
Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи беспилотников, которые летели на Москву. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.
На фоне попыток атак Росавиация заявила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту «Домодедово». Временная мера нужна для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, с 11:36 мск аэропорт «Внуково» принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне действия временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. В Росавиации предупреждали о вероятных корректировках в расписании полетов.
Минобороны России объявляло о нейтрализации с 09:00 до 13:00 мск 102 беспилотников самолетного типа над регионами страны. Удары были отражены над Московским регионом, Брянской, Калужской и Тульской областями.