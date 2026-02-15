Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть дронов на подлете к Москве
Силами ПВО уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он, не приведя дополнительных деталей.
Столица 15 февраля подверглась массированной атаке БПЛА. К 17:25 уничтожены 18 БПЛА.
По данным Минобороны России, с 09:00 до 13:00 мск над территорией России были сбиты 102 беспилотника самолетного типа. Атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Калужской и Тульской областями.