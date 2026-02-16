В США готовятся к испытаниям нового ядерного реактора

В сентябре 2024 г. Bloomberg писал, что из-за роста спроса на электроэнергию в США хотят перезапустить несколько из 13 реакторов АЭС, закрытых в последнее десятилетие. На тот момент начались работы по перезапуску АЭС Palisades в Мичигане, возобновить ее работу планировалось к концу 2025 г. На эти цели министерство энергетики США условно одобрило выделение $1,5 млрд, штат выделил еще $300 млн. Собственники еще двух электростанций, Duane Arnold в Айове и Three Mile Island в Пенсильвании, рассматривали возможность их восстановления. Эксперты отмечали, что остальные 10 реакторов либо повреждены, либо демонтируются по частям.