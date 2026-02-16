В США готовятся к испытаниям нового ядерного реактора
Пентагон совместно с минэнерго США готовится к тестированию ядерного реактора нового поколения. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.
Реактор был загружен на борт самолета C-17 Globemaster III на авиабазе резерва ВВС Марч в Калифорнии для транспортировки на авиабазу Хилл в штате Юта. Его отправят в энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль в Юте для испытаний и оценки.
Теоретически атомный реактор Ward 250 мощностью 5 мегаватт может обеспечить электроэнергией около 5000 домов. В военных целях он мог бы обеспечить энергетическую безопасность на военной базе. По данным Пентагона, «в военных операциях за рубежом такие реакторы позволили бы американским войскам действовать, не опасаясь, что противник может перекрыть поставки топлива».
В сентябре 2024 г. Bloomberg писал, что из-за роста спроса на электроэнергию в США хотят перезапустить несколько из 13 реакторов АЭС, закрытых в последнее десятилетие. На тот момент начались работы по перезапуску АЭС Palisades в Мичигане, возобновить ее работу планировалось к концу 2025 г. На эти цели министерство энергетики США условно одобрило выделение $1,5 млрд, штат выделил еще $300 млн. Собственники еще двух электростанций, Duane Arnold в Айове и Three Mile Island в Пенсильвании, рассматривали возможность их восстановления. Эксперты отмечали, что остальные 10 реакторов либо повреждены, либо демонтируются по частям.