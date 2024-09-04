Bloomberg: США намерены перезапустить часть недействующих реакторов АЭС
Из-за роста спроса на электроэнергию в США хотят перезапустить несколько из 13 реакторов АЭС, которые были закрыты в последние 10 лет. По мнению аналитиков, реальные шансы на возрождение, возможно, есть всего у трех станций, пишет Bloomberg.
Уже начались работы по перезапуску АЭС Palisades в Мичигане, возобновить ее работу планируется к концу 2025 г. На эти цели министерство энергетики США условно одобрило выделение $1,5 млрд, штат выделил еще $300 млн.
По данным агентства, собственники двух других электростанций, Duane Arnold в Айове и Three Mile Island в Пенсильвании, рассматривают возможность их восстановления. Эксперты отмечают, что остальные 10 реакторов либо повреждены, либо демонтируются по частям. Например, из-за повреждений была закрыта San Onofre в Калифорнии и Crystal River во Флориде, а станции Vermont Yankee и Indian Point, расположенные недалеко от Нью-Йорка, демонтируются. Даже если установка цела, не все владельцы выполнили дорогостоящее техническое обслуживание, необходимое для поддержания ее в достаточно хорошем состоянии, чтобы оправдать ее возвращение.
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