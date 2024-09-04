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Bloomberg: США намерены перезапустить часть недействующих реакторов АЭС

Ведомости

Из-за роста спроса на электроэнергию в США хотят перезапустить несколько из 13 реакторов АЭС, которые были закрыты в последние 10 лет. По мнению аналитиков, реальные шансы на возрождение, возможно, есть всего у трех станций, пишет Bloomberg.

Уже начались работы по перезапуску АЭС Palisades в Мичигане, возобновить ее работу планируется к концу 2025 г. На эти цели министерство энергетики США условно одобрило выделение $1,5 млрд, штат выделил еще $300 млн.

По данным агентства, собственники двух других электростанций, Duane Arnold в Айове и Three Mile Island в Пенсильвании, рассматривают возможность их восстановления. Эксперты отмечают, что остальные 10 реакторов либо повреждены, либо демонтируются по частям. Например, из-за повреждений была закрыта San Onofre в Калифорнии и Crystal River во Флориде, а станции Vermont Yankee и Indian Point, расположенные недалеко от Нью-Йорка, демонтируются. Даже если установка цела, не все владельцы выполнили дорогостоящее техническое обслуживание, необходимое для поддержания ее в достаточно хорошем состоянии, чтобы оправдать ее возвращение.

В августе в США вступил в силу запрет на импорт российского урана. Ограничения распространяются на необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в РФ или российским предприятием. Закон будет действовать до 31 декабря 2040 г., но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения, которые позволят продолжать закупки.

В июне 2023 г. США и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнерства, в том числе нацеленного на выдавливание России с рынка атомной энергии. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российская атомная промышленность «доказала свое лидерство в результате жесточайшей конкуренции», а позиции российского атома «достаточно крепки».

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, США ввели санкции в отношении РФ, в том числе в энергетической сфере, ограничив поставки российской нефти на свой рынок. Это привело к снижению предложения на американском рынке и ускорению роста цен на бензин в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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