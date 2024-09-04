Bloomberg: США намерены перезапустить часть недействующих реакторов АЭС

По данным агентства, собственники двух других электростанций, Duane Arnold в Айове и Three Mile Island в Пенсильвании, рассматривают возможность их восстановления. Эксперты отмечают, что остальные 10 реакторов либо повреждены, либо демонтируются по частям. Например, из-за повреждений была закрыта San Onofre в Калифорнии и Crystal River во Флориде, а станции Vermont Yankee и Indian Point, расположенные недалеко от Нью-Йорка, демонтируются. Даже если установка цела, не все владельцы выполнили дорогостоящее техническое обслуживание, необходимое для поддержания ее в достаточно хорошем состоянии, чтобы оправдать ее возвращение.