Бывшего украинского министра Галущенко обвинили в отмывании средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему главе украинского минэнерго Герману Галущенко, сообщила САП в Telegram-канале.
По данным ведомств, экс-министру инкриминируется отмывание денежных средств, а также участие в преступной организации. Следствие утверждает, что в феврале 2021 г. на острове Ангилья члены преступной группы зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн «инвестиций». Руководил организацией гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис. Он профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов, подчеркнули правоохранители.
Семья Галущенко была в списках «инвесторов» фонда. Пытаясь скрыть участие в этой организации, они создали две компании, которые входили в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей бывшего министра.
15 февраля «Украинская правда» писала со ссылкой на источник, что Галущенко был задержан, когда пытался пересечь границу. Его сняли с поезда ночью. По словам собеседника издания, НАБУ и САП оставили запрос о получении информации о попытке выезда из страны экс-главы минэнерго пограничникам.
Галущенко занимал пост министра юстиции Украины с 17 июля по 19 ноября 2025 г. и министра энергетики Украины с 29 апреля 2021 г. по 17 июля 2025 г.