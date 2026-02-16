Богомаз рассказал о «самой мощной» атаке ВСУ в Брянской области
В Брянской области была зафиксирована самая мощная и массированная атака беспилотников ВСУ, в результате чего повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он.
По словам Богомаза, работа энергетиков и теплотехников, а также подключение резервной генерации позволили восстановить тепло- и энергоснабжение в Брянске в течение трех часов. Столько же времени понадобилось для ремонта инфраструктуры в пяти муниципальных образованиях региона.
Вечером 15 февраля Богомаз писал, что массированные удары украинских дронов на Брянскую область продолжаются уже более 12 часов. Он отмечал, что в небе над регионом на тот момент было уже уничтожено более 170 БПЛА самолетного типа. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны РФ, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС – Брянск». Губернатор призывал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.