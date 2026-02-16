Богомаз рассказал о «самой мощной» атаке ВСУ в Брянской области

Вечером 15 февраля Богомаз писал, что массированные удары украинских дронов на Брянскую область продолжаются уже более 12 часов. Он отмечал, что в небе над регионом на тот момент было уже уничтожено более 170 БПЛА самолетного типа. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны РФ, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС – Брянск». Губернатор призывал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.