Шохин допустил, что ЕС направит российские активы на восстановление сектора Газа
Страны Евросоюза (ЕС) могут «сохранить лицо», если инвестируют замороженные российские активы в проект восстановлению сектора Газа. Такую идею высказал в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, такой сценарий возможен, потому что позволит не возвращать активы Москве, но направить их на международный проект, который признает большинство стран.
«Я думаю, шаг за шагом эту идею, наверное, будут если не поддерживать, то, как-то модифицируя, продвигать те же американцы. И нам тоже, наверное, неплохо было бы уже профессионально посмотреть, что там может быть, какие совместные проекты. И хорошо было бы действительно, чтобы в эти проекты российская часть шла из этих замороженных активов», – сказал глава РСПП.
Шохин считает, что участвовать в таком проекте могли бы Россия, США и Евросоюз. Участие Брюсселя он объяснил тем, что там заморожено основное количество средств. Он добавил, что ситуация, при которой президент США Дональд Трамп смог бы «вытащить» деньги из Евросоюза для Газы, была бы лучшим способом использовать их «под таким гуманитарным предлогом, но с большой инвестиционной составляющей».
9 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа на предложение отправить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира» на восстановление Палестины. Представитель Кремля подчеркнул, что сама тема «Совета мира» продолжает прорабатываться МИД РФ вместе с союзниками и партнерами России в соответствии с поручением президента РФ.