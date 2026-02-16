Шохин допустил, что ЕС направит российские активы на восстановление сектора Газа

«Я думаю, шаг за шагом эту идею, наверное, будут если не поддерживать, то, как-то модифицируя, продвигать те же американцы. И нам тоже, наверное, неплохо было бы уже профессионально посмотреть, что там может быть, какие совместные проекты. И хорошо было бы действительно, чтобы в эти проекты российская часть шла из этих замороженных активов», – сказал глава РСПП.