Главная / Политика /

Рубио обозначил красную линию США для стран Европы

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил «красную линию» президента страны Дональда Трампа для стран Европы. Он заявил, что Белый дом не будет мириться с постепенным ослаблением западного мира, сообщил телеканал Fox News.

«Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и организованными смотрителями управляемого упадка Запада», – сказал американский госсекретарь.

По данным телеканала, такое выступление Рубио стало одним из наиболее ярких сигналов того, что Трамп намерен отказаться от прежнего глобального статус-кво. Госсекретарь США призвал страны проявить большую самостоятельность и подчеркнул необходимость укрепить свои границы, национальный суверенитет, восстановить промышленные предприятия.

Fox News также отметил, что речь Рубио демонстрирует широкий сдвиг в трансатлантических отношениях. Телеканал считает, что Вашингтон добивается от европейских лидеров роста расходов на оборону и большей ответственности за собственную безопасность. При этом американский чиновник на конференции посчитал деиндустриализацию стран Европы и зависимость от глобальных институтов последствиями ошибок в политике Запада.

15 февраля издание Politico писало, что Белый дом под руководством Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, однако суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу США по перекройке мира или уйдите с дороги. Газета отмечала, что США направили более пяти высокопоставленных чиновников на ежегодный форум, что стало редким случаем взаимодействия администрации Трампа с международными институтами, которые она ранее критиковала.

