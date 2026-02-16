Рубио обозначил красную линию США для стран Европы

15 февраля издание Politico писало, что Белый дом под руководством Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал подчеркнуто теплый подход к европейским союзникам, однако суть послания Вашингтона осталась бескомпромиссной: присоединяйтесь к курсу США по перекройке мира или уйдите с дороги. Газета отмечала, что США направили более пяти высокопоставленных чиновников на ежегодный форум, что стало редким случаем взаимодействия администрации Трампа с международными институтами, которые она ранее критиковала.