Жапаров пообещал не допустить разделения Киргизии на Север и Юг

Президент Киргизии отметил, что сам сталкивался с подобной практикой с начала политической карьеры в 2005 г. По его словам, раньше распределение должностей в органах власти нередко строилось по региональному принципу, что его расстраивало. Жапаров подчеркнул, что после прихода к власти поставил задачу отказаться от такого подхода и считает, что тенденция постепенно исчезает с 2021 г.