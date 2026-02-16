Жапаров пообещал не допустить разделения Киргизии на Север и Юг
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не допустит разделения страны по региональному принципу. Об этом он сообщил в интервью государственному агентству «Кабар».
По словам Жапарова, противопоставление северных и южных регионов использовалось политиками с момента обретения независимости. «Я никогда не допущу разделения на Север и Юг. Такие разделения и расколы политики начинают использовать тогда, когда им это нужно, в своих личных интересах», – заявил он.
Президент Киргизии отметил, что сам сталкивался с подобной практикой с начала политической карьеры в 2005 г. По его словам, раньше распределение должностей в органах власти нередко строилось по региональному принципу, что его расстраивало. Жапаров подчеркнул, что после прихода к власти поставил задачу отказаться от такого подхода и считает, что тенденция постепенно исчезает с 2021 г.
По его словам, сейчас государственная политика реализуется одинаково во всех регионах, ведется строительство инфраструктуры и социальных объектов за счет государственных средств.
Жапаров также исключил возможность дестабилизации ситуации в стране. «Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует», – сказал он.
11 февраля стало известно об увольнении главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. По словам политика, приведенным бывшим руководителем президентской пресс-службы Нургазы Анаркуловым, он находился на лечении в Германии в момент отставки. «В любом случае мы обязаны исполнять решение президента. Перед нашим государством, народом и президентом я честно исполнил свой долг и горжусь этим», – заявлял Ташиев. Вместе с ним были освобождены от должностей три его заместителя и секретарь совета безопасности Рустам Мамасадыков. Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен заместитель Ташиева Жумгалбек Шабданбеков, его кандидатура внесена в парламент.
Одновременно власти начали реформу ГКНБ. 10 февраля Жапаров подписал указ о преобразовании девятой службы комитета, отвечавшей за охрану руководства страны. Эти функции переданы напрямую подчиненной президенту Службе государственной охраны. Кроме того, пограничная служба выведена из структуры ГКНБ и преобразована в самостоятельное ведомство.
После кадровых решений в силовом блоке пресс-служба президента заявила, что изменения приняты «в интересах государства».