Лукашенко: нет такой силы, что оторвет Белоруссию от России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не существует силы, способной разорвать союзные отношения Минска и Москвы. Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

«Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века», – пояснил белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

По его словам, Белоруссия всегда была ориентирована на Россию. «Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане», – пояснил Лукашенко.

8 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стала подготовка заседания Высшего госсовета Союзного государства. Стороны обсудили сроки его проведения, повестку, а также реализацию совместных проектов и актуальные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, президенты затронули международную повестку и развитие ситуации в регионе.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства запланировано на 25 февраля в Москве. Как сообщал Глазьев, участники подведут итоги реализации основных направлений Договора о Союзном государстве и обсудят подготовку новых направлений его развития на 2027–2029 гг.

