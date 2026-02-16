Путин проведет встречу с орловским губернатором Клычковым
Губернатор Орловской области Андрей Клычков представит президенту РФ Владимиру Путину доклад 16 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Продолжит также наряду с остальным Путин <...> заниматься региональными делами – неотъемлемая часть ежедневной работы президента. Сегодня будет с докладом у президента губернатор Орловской области Андрей Клычков», – сказал представитель Кремля.
9 февраля Клычков проводил встречу со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым. Тогда главы регионов обсудили ситуацию с отсутствием отопления у жителей Белгородской области из-за ударов украинских БПЛА. Клычков подчеркнул, что предложил разместить в Орловской области белгородцев, которым необходимо теплое жилье.