Армия РФ взяла под контроль Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Покровка в Сумской области и село Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Покровка была взята силами группировки войск «Север». Миньковку взяли подразделения «Южной» группировки.

15 февраля российские подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» установили контроль в населенных пунктах Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.

9 февраля Минобороны сообщало, что армия России взяла под контроль Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской области.

