ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта Запорожской области

Речь идет о Цветковом, Запасном, Магдалиновке и Приморском
Ведомости

Российские подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» установили контроль в населенных пунктах Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов сообщил, что российские подразделения второй армии установили контроль над населенными пунктами Ровное, Рог и Гнатовка, которые примыкают к Красноармейску с восточного направления. Герасимов отметил, что взятие Красноармейска – важнейший этап в освобождении Донбасса.

Вооруженные силы России 10 февраля взяли под контроль поселок Зализничное в Запорожской области, 8 февраля – Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской области.

