ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта Запорожской области

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов сообщил, что российские подразделения второй армии установили контроль над населенными пунктами Ровное, Рог и Гнатовка, которые примыкают к Красноармейску с восточного направления. Герасимов отметил, что взятие Красноармейска – важнейший этап в освобождении Донбасса.