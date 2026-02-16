Песков: Путин постоянно контактирует с российской делегацией
Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Он уточнил, что делегация России получает от Путина детальные инструкции перед вылетом на переговоры.
13 февраля Песков рассказал, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом запланирован на 17–18 февраля в Женеве. 16 февраля представитель Кремля сообщил, что на встрече будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях.
Состав делегации России в Женеве будет шире, чем на переговорах в Абу-Даби. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.
Спецпредставитель российского главы Кирилл Дмитриев также примет участие в предстоящей встрече. По словам Пескова, у него будет «отдельный трек» в рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.