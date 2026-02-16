Песков: Путин постоянно контактирует с российской делегацией

13 февраля Песков рассказал, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом запланирован на 17–18 февраля в Женеве. 16 февраля представитель Кремля сообщил, что на встрече будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях.