Главная / Политика /

Дмитриев «похвалил» Каллас за чтение комиксов Marvel

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев иронично похвалил главу евродипломатии Каю Каллас за цитирование комиксов Marvel.

«Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она показывает хороший прогресс – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в соцсети Х.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Каллас обратилась к участникам с призывом к единству, процитировав персонажа из вселенной Marvel. Затем она повторила свой призыв к объединению стран Евросоюза, сравнив европейцев с супергероями. «Европейцы, общий сбор!» – призвала Каллас, перефразировав цитату «Мстители, общий сбор!».

В январе Дмитриев также посоветовал Каллас не пить алкоголь перед тем, как делать публикации в соцсети X.

