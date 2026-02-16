Politico назвало лицо Каллас худшим покерфейсом за реакцию на слова Уолтца

9 февраля Каллас заявила, что европейцы проявили свою гордость, когда освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. По ее словам, подобная реакция стала проявлением настроений в европейском обществе на фоне резких высказываний представителей США в адрес ЕС.