Politico назвало лицо Каллас худшим покерфейсом за реакцию на слова Уолтца
Издание Politico назвало выражение лица главы евродипломатии Каи Каллас худшим покерфейсом после ее реакции на слова посла США в ООН Майка Уолтца.
Как отмечает Politico, Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления Уолтца на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда посол США в ООН заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн.
Politico пишет, что реакция европейского дипломата мгновенно стала вирусной и вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
9 февраля Каллас заявила, что европейцы проявили свою гордость, когда освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. По ее словам, подобная реакция стала проявлением настроений в европейском обществе на фоне резких высказываний представителей США в адрес ЕС.