Главная / Политика /

Путин исключил из состава Совбеза Сергея Иванова

Ранее он покинул должность спецпредставителя президента
Президент Владимир Путин подписал указ, исключающий из состава Совета безопасности Сергея Иванова. 4 февраля он был по собственному желанию освобожден от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Указ вступает в силу со дня подписания его президентом, то есть с 16 февраля.

Иванов много лет работал в КГБ, а затем в СВР. В 1998 г. он стал замдиректора и начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.

В ноябре 1999 г. Иванов был назначен секретарем Совбеза. С 2001 по 2007 г. он занимал пост министра обороны. В феврале 2007 г. стал первым заместителем председателя правительства РФ. Там он курировал оборонно-промышленный комплекс и ряд госкорпораций. В декабре 2011 г. Иванов возглавил администрацию президента. С августа 2016 г. занимал пост спецпредставителя президента. Также он был членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.

