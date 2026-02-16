Путин исключил из состава Совбеза Сергея Иванова

В ноябре 1999 г. Иванов был назначен секретарем Совбеза. С 2001 по 2007 г. он занимал пост министра обороны. В феврале 2007 г. стал первым заместителем председателя правительства РФ. Там он курировал оборонно-промышленный комплекс и ряд госкорпораций. В декабре 2011 г. Иванов возглавил администрацию президента. С августа 2016 г. занимал пост спецпредставителя президента. Также он был членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.