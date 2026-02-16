Путин исключил из состава Совбеза Сергея Иванова

Путин исключил из состава Совбеза Сергея ИвановаРанее он покинул должность спецпредставителя президента
Президент Владимир Путин подписал указ, исключающий из состава Совета безопасности Сергея Иванова. 4 февраля он был по собственному желанию освобожден от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Указ вступает в силу со дня подписания его президентом, то есть с 16 февраля.
Иванов много лет работал в КГБ, а затем в СВР. В 1998 г. он стал замдиректора и начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ.
В ноябре 1999 г. Иванов был назначен секретарем Совбеза. С 2001 по 2007 г. он занимал пост министра обороны. В феврале 2007 г. стал первым заместителем председателя правительства РФ. Там он курировал оборонно-промышленный комплекс и ряд госкорпораций. В декабре 2011 г. Иванов возглавил администрацию президента. С августа 2016 г. занимал пост спецпредставителя президента. Также он был членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.