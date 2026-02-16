Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в состав коллегии также вошла заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Указ вступил в силу со дня подписания – 16 февраля.
В прошлый раз Путин внес изменения в состав комиссии 5 ноября 2025 г. Тогда президент исключил из комиссии заместителя генерального прокурора Александра Гуцана и включил полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, а также председателя ПАО «Банк ПСБ» Петра Фрадкова.
В сентябре 2025 г. президент проводил заседание Военно-промышленной комиссии в ходе рабочей поездки в Пермский край. Среди ключевых тем обсуждения были назначение генеральных конструкторов и руководителей проектов по созданию вооружений, а также реализация государственной программы вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Глава страны тогда подчеркивал, что в период проведения спецоперации производственные мощности ОПК загружены по максимуму. «Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», – заявлял Путин.