Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии

В сентябре 2025 г. президент проводил заседание Военно-промышленной комиссии в ходе рабочей поездки в Пермский край. Среди ключевых тем обсуждения были назначение генеральных конструкторов и руководителей проектов по созданию вооружений, а также реализация государственной программы вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Глава страны тогда подчеркивал, что в период проведения спецоперации производственные мощности ОПК загружены по максимуму. «Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», – заявлял Путин.