Политика

Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав коллегии также вошла заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Указ вступил в силу со дня подписания – 16 февраля.

В прошлый раз Путин внес изменения в состав комиссии 5 ноября 2025 г. Тогда президент исключил из комиссии заместителя генерального прокурора Александра Гуцана и включил полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, а также председателя ПАО «Банк ПСБ» Петра Фрадкова.

В сентябре 2025 г. президент проводил заседание Военно-промышленной комиссии в ходе рабочей поездки в Пермский край. Среди ключевых тем обсуждения были назначение генеральных конструкторов и руководителей проектов по созданию вооружений, а также реализация государственной программы вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Глава страны тогда подчеркивал, что в период проведения спецоперации производственные мощности ОПК загружены по максимуму. «Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», – заявлял Путин.

