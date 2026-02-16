Лукашенко передал «месседж» от Путина представителям Франции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал «месседж» от своего российского коллеги Владимира Путина представителям Франции, когда они были в Минске. Об этом он сказал в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Отрывок беседы приводит Telegram-канал «Пул первого».
Белорусский лидер заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон одумался «на закате своей карьеры» и начал устанавливать контакт с Россией. Он подчеркнул, что со стороны Москвы от этого и не отказывались.
«Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прям через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина», – сказал Лукашенко.
Он отметил, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Россией и Белоруссией во вред себе. По его словам, евразийский регион мог бы стать самой мощной организацией.
13 февраля Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что принял решение установить прямой канал связи с Россией. Он подчеркнул, что европейские страны должны быть частью обсуждения урегулирования конфликта и учитывать собственные интересы, в том числе в вопросах будущей стратегической стабильности на континенте.