Экс-премьер Пакистана хочет выйти из тюрьмы по состоянию здоровья
Экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан подал ходатайство в Высокий суд Исламабада с просьбой освобождения из тюрьмы состоянию здоровья. Как пишет Bloomberg, адвокаты политика заявляют о резком ухудшении его зрения в заключении. По их данным, Хан практически потерял зрение на правом глазу из-за тромба.
В поданном в суд обращении также содержится требование приостановить вынесенный в декабре 2025 г. приговор, согласно которому Хан был осужден на 17 лет лишения свободы.
Член юридической команды Хана Халид Юсуф Чаудри заявил Bloomberg, что личных врачей политика до сих пор не допустили к его обследованию, а ходатайства о залоге месяцами не назначаются к рассмотрению.
На прошлой неделе суд обязал обеспечить Хана медицинской помощью. По информации местных СМИ, 15 февраля он прошел осмотр в тюрьме. Однако партия Хана «Движение за справедливость» выразила сомнения в объективности проверки, проведенной по запросу правительства. При этом министр по парламентским делам Тарик Фазал Чаудри сообщил о планах перевести Хана в больницу. Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что готовится медицинский отчет для суда. На момент публикации Bloomberg Хан оставался в тюрьме.
Сыновья политика, проживающие в Великобритании, назвали его заключение нарушением прав человека. Правительство эти обвинения отвергло.
20 декабря 2025 г. суд приговорил Хана и его супругу Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы. Решение вынес специальный суд в рамках дела, связанного с незаконным приобретением дорогостоящего ювелирного набора Bulgari, подаренного Хану наследным принцем Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 г.
17 января 2025 г. пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Экс-премьера и его жену судили за получение в 2018 г. участков земли в качестве взятки и легализацию незаконных доходов в период управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который, как утверждает сторона обвинения, был прикрытием для незаконной деятельности. Хан и Биби не признали вину.