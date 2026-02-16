Экс-премьер Пакистана хочет выйти из тюрьмы по состоянию здоровья

17 января 2025 г. пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Экс-премьера и его жену судили за получение в 2018 г. участков земли в качестве взятки и легализацию незаконных доходов в период управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который, как утверждает сторона обвинения, был прикрытием для незаконной деятельности. Хан и Биби не признали вину.